Задолженность организаций ЖКХ КБР перед «Россети Северный Кавказ» за 3 месяца достигла 202 млн рублей

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» отмечают значительное ухудшение дисциплины платежей за потребленную электроэнергию со стороны предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Кабардино-Балкарской Республики.

Так, за август-октябрь 2021 г. (с момента присвоения статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в КБР компании «Россети Северный Кавказ») ЖКХ-структуры региона заплатили лишь за 4% от потребленного энергоресурса. Этот показатель на 15% ниже, чем за аналогичный период 2020 года. При этом с 1 августа по 30 октября текущего года коммунальщики КБР израсходовали электроэнергию на сумму порядка 211 млн рублей и остались должны энергокомпании свыше 202 млн рублей.

Основной долг перед «Россети Северный Кавказ» приходится на водоснабжающие и теплоснабжающие организации КБР. За указанный период эти предприятия заплатили лишь за 4,6 % от отпущенной им электроэнергии - это 3,5 млн рублей. При этом суммарный долг их составил порядка 200 млн рублей. Из них порядка 137 млн рублей неплатежей приходится на водоснабжающие предприятия. В числе крупнейших должников - МУП «Водоканал» (г. Нальчик). Его задолженность за август-октябрь 2021 года увеличилась на 84,5 млн рублей. Долги теплоснабжающих организаций в августе-октябре 2021 года достигли 63 млн рублей.

В числе наиболее крупных организаций-должников за электроэнергию - МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания». Долг предприятия за данный период увеличился на 59 млн рублей. Общая ситуация по проблемным предприятиям ЖКХ КБР ставит под угрозу надежность энергоснабжения республики. В отношении неплательщиков гарантирующий поставщик электроэнергии КБР ведет претензионно-исковую работу по взысканию долгов. Однако решение проблемы требует комплексного подхода с привлечением административного ресурса.

Энергетики призывают муниципальные власти республики обратить внимание на сложившуюся ситуацию и оказать содействие в решении вопроса неплатежей. Без совместных усилий проблему неплатежей долгов ЖКХ республики решить практически невозможно.