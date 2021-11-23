Банк Уралсиб вносит изменения в календарь.

Открыть счет и получить за это 1000 рублей? Да. Если вы решили стать клиентом банка Уралсиб. Схема очень простая. Нужно подать заявку на странице акции, внимательно изучить линейку тарифов, выбрать тот, который подходит именно вашим целям и задачам. (Банк заранее постарался предусмотреть все нюансы, в любой категории, чтобы каждому клиенту было удобно и комфортно работать в системе).

Как получить бонус? На указанный в заявке адрес электронной почты в течение пяти дней после открытия расчетного счета придет сообщение с вложенным сертификатом. Обратите внимание: время действия сертификата – 180 дней с момента его получения, не забудьте воспользоваться. Количество сертификатов – не ограничено, в отличие от времени. Акция «Черная пятница» банка Уралсиб действует с 22 ноября по 5 декабря 2021 года для новых клиентов, заполнивших в этот период заявку на открытие бизнес-счета (минимум до 31 декабря этого года).

Все, что нужно знать об условиях акции «Черная пятница», все подробности, как открыть счет и получить дополнительные привилегии, можно на странице акции и по телефону горячей линии для бизнеса 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»