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Происшествия22 ноября 2021 16:46

В Ставрополе пристав пойдет под суд за мошенничество на 17 тысяч рублей

Он должен был организовать проезд граждан Кыргызстан до границы за счет госсредств, но соврал, что денег нет
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Ставрополя утвердила обвинительное заключение против местного пристава, который обманом получил 17 тысяч рублей. Против него завели уголовное дело по статье "мошенничество".

- Обвиняемый в декабре 2019 года, зная о вынесении в отношении двоих граждан соседней республики Кыргызстан постановлений об их препровождении до пункта пропуска через государственную границу, ввел в заблуждение близкого родственника последних об отсутствии в бюджете денежных средств на их административное выдворение и о необходимости передачи ему в связи с этим денег в сумме чуть более 17 тысяч рублей, - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Пристав получил деньги, а вместе с ними и уголовное дело. Теперь материалы отправили в суд для рассмотрения по существу.