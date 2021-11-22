Прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном доме в Ипатово

Прокуратура Ипатовского района проводит проверку по факту пожара в 4-этажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

22 ноября 2021 года в Ипатово произошел пожар на многоквартирном доме. Причина возгорания - непотушенная сигарета в квартире. Собственник и несовершеннолетний ребенок пострадали, их госпитализировали в больницу. На место выехал районный прокурор.

- По данному факту прокуратурой Ипатовского района проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам, при наличии оснований, будут приняты все необходимые меры реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.