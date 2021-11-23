За сутки на Ставрополье медики выявили 530 новых случаев COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за прошедшие сутки медики региона выявили 530 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии заболели 109,3 тысяч человек.

Также за день из больниц выписали 164 пациента, 34 человека скончались, не перенеся болезни. Владимиров выразил соболезнования родным и близким скончавшихся.

- Чтобы остановить вирус, необходимо достичь коллективного иммунитета. Прививочная кампания против COVID-19 продолжается. Вчера почти 2,3 тысячи жителей края привились первым компонентом вакцины. А всего за все время – уже более 993 тысяч человек, - рассказал губернатор в официальном инстаграм-аккаунте.