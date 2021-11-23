На Ставрополе водитель иномарки влетел в "КамАЗ" на большой скорости и погиб

Ночью на 23 ноября на трассе "Кавказ" между Невинномысском и Минеральными Водами в ДТП погиб человек. Водитель иномарке на большой скорости влетел в "КамАЗ" на обочине и скончался от полученных травм.

Грузовик стоял в стороне от трассы на ремонте. Со слов водителя "КамАЗа", он включил аварийные огни и спокойно занимался ремонтом, когда в грузовик влетела "Фольксваген Джетта".

- Погибший, житель Минераловодского округа, злостным нарушителем ПДД не был, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, не исключено, что водитель мог заснуть, - сказано в сообщении пресс-службы ГИБДД Ставрополья.

Ведомство начало проверку инцидента.