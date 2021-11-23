В Ставрополе подготавливают котлован для строительства школы на 990 мест за 870 млн

В Ставрополе идет строительство школы по улице Федеральной, уже сейчас подготавливают котлован. Учреждение рассчитано на 990 мест, а на его возведение выделили 870 миллионов рублей.

Школу строят на участке со сложным рельефом, поэтому большое внимание приходится уделять выравниванию земли и монтажу опор. Как заявил мэр города Иван Ульянченко, работы проходят по всем нормативам и с соблюдением сроков.

- Строители устанавливают буронабивные сваи для устройства подпорных стен, бетонируют ростверк и продолжают устройство котлована. Все нормы при проведении работ соблюдаются, но темпы будем наращивать, ведь ставропольская погода непредсказуема, - заявил градоначальник.

Работы проходят по нацпроекту "Образование", который подразумевает повышение доступности среднего образования для всех жителей регионов. В том числе, важной задачей является строительство школ в населенных пунктах, где есть запрос на дополнительные школьные места.