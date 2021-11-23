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Происшествия23 ноября 2021 7:00

В Шпаковском округе Ставрополья водитель насмерть сбил 79-летнего пешехода

Женщина шла по пешеходному переходу, а водитель не заметил ее
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Шпаковском округе около Михайловска на пешеходном переходе сбили 79-летнюю женщину, которая скончалась на месте от травм. Виновником ДТП стал 57-летний водитель "Лады Гранта".

- Проявил невнимание к дорожной обстановке, не предоставил право преимущества в движении и допустил наезд на пешехода, которая перехода проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - пояснили ситуацию в ГИБДД Ставропольского края.

Важным фактором стало отсутствие освещения на данном участке дороги. На одежде пешехода не было светоотражающих элементов. Сейчас проводится проверка, а к собственнику дорог отправили акт обследования, чтобы он установил освещение.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП в Андроповском округе: водитель иномарки на полной скорости влетел в припаркованный КамАЗ и погиб на месте.