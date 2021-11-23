В Северной Осетии запустили мощную и высокотехнологичную подстанцию

Фото: сайт главы РСО - Алания.

Открытие в Моздокском районе нового энергообъекта (подстанции 500 кВ «Алания»), который входит в тройку крупнейших питающих центров Северного Кавказа, стало для республики настоящим событием.

В запуске вместе с главой РСО - Алания Сергеем Меняйло и гендиректором компании «Россети» Андреем Рюминым принял участие прибывший в Северную Осетию зампред правительства РФ Александр Новак. Цель визита вице-премьера - обсудить с руководством республики социально-экономическое положение и перспективы развития региона.

Александр Новак подчеркнул важность создания энергетической инфраструктуры для развития СКФО.

- Сегодня правительством России создаются модели экономического развития Северного Кавказа. Эта работа направлена на рост качества жизни населения и раскрытие уникального потенциала регионов. Для решения поставленных задач важна надежная и эффективная электросетевая инфраструктура. Энергообъекты, которые мы открываем сегодня, являются знаковыми. Они решают проблемы с недостатком мощности регионов СКФО и способствуют развитию бизнеса и промышленности, - сказал зампред правительства.

Сергей Меняйло поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию столь важного для республики объекта, который повысит надежность энергосистемы не только Северной Осетии, но и других регионов Северного Кавказа.

По словам Андрея Рюмина, подстанция 500 кВ «Алания» - высокотехнологичный энергообъект, на котором передовое первичное оборудование и современные системы управления составляют единый комплекс технических средств. 80% использованного при строительстве подстанции оборудования - российского производства. Объем финансирования работ составил 15,8 млрд рублей.