Прокуратура проконтролирует ход капитального ремонта Нарзанной галереи Кисловодска

Прокуратура Ставропольского края проведет проверку хода капитальных работ в Нарзанной галереи в Кисловодске. В сети появилась информация о том, что во время евроремонта сильно поменяют облик важной достопримечательности.

Общественный экологический совет опубликовал материал, в котором назвал капитальный ремонт уничтожением памятника 19 века. Представители совета считают, что будет сделана перепланировка.

Прокуратура заинтересовалась информацией и взяла на контроль работы. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что во время капремонта сменят мраморные плиты, восстановят все коммуникации, поработают над фасадом.