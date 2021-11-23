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Общество23 ноября 2021 7:53

Прокуратура проконтролирует ход капитального ремонта Нарзанной галереи Кисловодска

В сети появилась информация о том, что во время работ будут сильно менять облик достопримечательности города-курорта
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Ставропольского края проведет проверку хода капитальных работ в Нарзанной галереи в Кисловодске. В сети появилась информация о том, что во время евроремонта сильно поменяют облик важной достопримечательности.

Общественный экологический совет опубликовал материал, в котором назвал капитальный ремонт уничтожением памятника 19 века. Представители совета считают, что будет сделана перепланировка.

Прокуратура заинтересовалась информацией и взяла на контроль работы. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что во время капремонта сменят мраморные плиты, восстановят все коммуникации, поработают над фасадом.