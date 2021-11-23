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Происшествия23 ноября 2021 9:25

На Ставрополье мужчина получил 6 лет тюрьмы за убийство брата табуретом

Инцидент произошел летом, а в ноябре судья вынес приговор
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На Ставрополье мужчина, который забил до смерти табуретом родного брата, получил 6 лет и 8 месяцев колонии строгого режима. Судья вынес приговор по статье "умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, 27 июля 2021 года во время пьяного застолья преступник начал конфликт с родным старшим братом, которому было 53 года. Ссора набирала обороты, и младший брат схватил тяжелый деревянный табурет. Он ударил родственника по голове и телу, а когда стул сломался, взял следующий табурет и продолжил избивать брата.

- От полученных телесных повреждений 53-летний мужчина через непродолжительное время скончался в больнице. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении Следственного комитета Ставрополья.