Зампред российского правительства оценил потенциал АПК и туристической отраслей Северной Осетии

Фото: сайт главы РСО - Алания.

В рамках рабочего визита Александр Новак побывал на нескольких важных объектах республики.

В частности он посмотрел, как работает высокотехнологичное агропредприятие «Казачий хутор», которое занимаются выращиванием яблок по интенсивной технологии и является крупнейшим на Северном Кавказе. Вместе с главой РСО - Алания Сергеем Меняйло и замминистра экономического развития РФ Сергеем Назаровым вице-премьер осмотрел яблоневые сады, а также фруктохранилище.

Александр Новак высоко оценил достижения и потенциал сельхозпредприятия:

- В развитие предприятия вкладываться значительные средства. На самом высшем технологическом уровне обеспечивается производство сельхозпродукции. В этой связи очевидно, что у «Казачьего хутора» большие перспективы.

Сергей Назаров отметил, что сельское хозяйство, в частности, интенсивное садоводство, является одной из приоритетных отраслей развития республики и Северного Кавказа.

Высокие гости посетили также площадку будущего курорта «Мамисон» в Алагирском районе. Первый этап строительства стартует в 2022 году, и уже в зимнем сезоне 2023/2024 на курорте заработают 20 км горнолыжных трасс и сноупарк. На высоту 2900 м туристов будут поднимать две канатные дороги - гондольный и кресельный подъемники. Кроме того, проектом предусмотрено строительство системы искусственного оснежения площадью более 260 кв. метров и базовой инфраструктуры: сервис-центра, автостоянки на 500 мест, внутреннего благоустройства и технических коммуникаций.

- Курорт «Мамисон» тесно связан с развитием Северной Осетии. КАВКАЗ.РФ и региональным властям предстоит большой объём работы, особенно на начальном этапе развития в ближайшие два года. Работа эта подразумевает не только непосредственно строительство, но и привлечение частных инвестиций, поиск ключевых партнеров, - обратил внимание участников встречи вице-премьер России Александр Новак.