В Невинномысске подростки нашли сохранившуюся мину времен Великой Отечественной войны

Двое подростков из Невинномысска нашли неразорвавшийся боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. Они рассказали, что обнаружили его на "Зеленом острове" и носили его с собой весь день, не думая об опасности.

Их вразумила мама одного из мальчиков. Мина могла взорваться в любой момент, поэтому родительница сразу сообщила в экстренные службы.

- Как считают историки, снаряд был предназначен нападавшим фашистам, которые двигались к мосту именно со стороны "Зеленого острова", - пояснил градоначальник Невинномысска.

Снаряд уничтожили.