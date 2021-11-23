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Общество23 ноября 2021 12:28

В Невинномысске подростки нашли сохранившуюся мину времен Великой Отечественной войны

Они носили снаряд с собой весь день
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Двое подростков из Невинномысска нашли неразорвавшийся боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. Они рассказали, что обнаружили его на "Зеленом острове" и носили его с собой весь день, не думая об опасности.

Их вразумила мама одного из мальчиков. Мина могла взорваться в любой момент, поэтому родительница сразу сообщила в экстренные службы.

- Как считают историки, снаряд был предназначен нападавшим фашистам, которые двигались к мосту именно со стороны "Зеленого острова", - пояснил градоначальник Невинномысска.

Снаряд уничтожили.