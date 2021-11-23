В Чечне 16-ленюю девочку нашли мертвой в ее доме

В Чечне прокуратура организовала проверку после того, как 22 ноября 2021 года в селе Старые Атаги нашли тело 16-летней девочки. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, подростка без признаков жизни обнаружили по месту ее жительства.

- По предварительным данным смерть несовершеннолетней наступила в результате медикаментозного отравления. По данному факту организована доследственная проверка, - коментирует ведомство. - В порядке надзора предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, причины и условия, ему способствовавшие, дать оценку надлежащему исполнению законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей с принятием по выявленным нарушениям исчерпывающих мер реагирования