Отключение воды в Ставрополе 24 ноября 2021 затронет 16 домов

Схема отключения воды в Ставрополе 24.11.2021. Фото: МУП «Водоканал»

Отключение воды в Ставрополе 24 ноября 2021 пройдет по проспекту Дежнева от улицы Краснофлотской до улицы Балахонова. Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», воду отключат в 16 домах частного сектора с 08:30 до 17:00 часов в связи с проводимыми работами. В зону отключения попали следующие здания, указанные на схеме выше: №149, 151, 153 по улице Краснофлотской; от № 1 до № 17/2 по проспекту Дежнева.

- Городским водоканалом будет организован подвоз воды автоцистерной. В случае необходимости заявки на подвоз принимаются центральной диспетчерской службой предприятия по тел.13-40, - указывают представители муниципального унитарного предприятия.

В «Водоканале» подчеркивают, что капитальный ремонт, обновление сетей, замена устаревших коммуникаций, ремонт оборудования производятся с целью повышения качества и надежности водоснабжения абонентов предприятия.