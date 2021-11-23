Фото: сайт главы КЧР.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета Главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова за вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики и многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующий указ опубликован 18 ноября на официальном портале правовой информации. Как говорится в документе, Темрезов удостоен высокой государственной награды «за вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики и многолетнюю добросовестную работу».

Орден Почета учрежден 2 марта 1994 года. Им награждаются лица за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и другой деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, в воспитании подрастающего поколения и другие успехи.