«Россети Северный Кавказ»: Оперштаб по развитию электроэнергетики Чеченской Республики преобразил энергосферу региона

Фото: Россети.

В управляемом «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» состоялось заседание Оперативного штаба по развитию региональной электроэнергетики.

В обсуждении вопросов электроэнергетики Чеченской Республики приняли участие руководитель Оперштаба, советник Главы ЧР, депутат Госдумы России Адам Делимханов, и. о. генерального директора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко, управляющий директор АО «Чеченэнерго» Русланбек Докуев и председатель Государственного комитета цен и тарифов по Чеченской Республике Нуради Сангариев.

Адам Делимханов поблагодарил Романа Левченко и всех сотрудников компании за взаимодействие и помощь в работе, направленной повышение качества и надежности электроснабжения республики.

- Благодаря полноценной поддержке и помощи Главы ЧР Рамзана Кадырова, Регионального общественного фонда им. А.А. Кадырова, руководства «Россети» и «Россети Северный Кавказ», в энергокомплексе региона происходят положительные изменения. Известно, что реализуется Программа снижения потерь в сетях, разрабатываются проекты в рамках Программы повышения надежности Чеченской Республики, электрифицируются отдельные районы, - поделился депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

Обсуждая повестку дня, Роман Левченко отметил, что АО «Чеченэнерго» успешно подтвердило готовность к прохождению осенне-зимнего периода 2021/22гг., в числе первых повышает платежную дисциплину среди предприятий ЖКХ. В планах компании полностью завершить работы по внедрению «умной» системы учета электроэнергии в Аргуне.

- Мы хорошо продвинулись, реализуя Программу снижения потерь в электросетях, налажен контакт с подрядными организациями, задействованными в реализации проекта. Полученный эффект от программы положительно скажется на работе «Чеченэнерго» с точки зрения финансовой дисциплины, над которой мы все коллегиально трудимся. Хочу отметить, что Чеченская Республика - единственный субъект, который начал оздоравливать платежную дисциплину предприятий ЖКХ. Убежлен, без личного внимания главы региона Рамзана Кадырова и Оперштаба все это было бы невозможны, - подчеркнул Роман Левченко.