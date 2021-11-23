За хищение 240 млн у колхоза на Ставрополье задержаны семь человек

В Ставропольском крае пресечена деятельность преступного сообщества, причинившего одному из сельхозпредприятий Новоалександровского городского округа ущерб в размере 240 млн рублей. Как сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе регионального ГУ МВД, задержан организатор ОПС и еще шесть его участников. Теперь уже ведется расследование уголовного дела по статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества): в поле зрения еще трое фигурантов, решается вопрос об объявлении их в федеральный розыск.

Ранее были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 (кража) и частью 2 статьи 330 (самоуправство) УК РФ.

Уточняется, что под следствие попали сотрудники пострадавшего племколхоза, чей руководитель в 2020 году и создал многоструктурное преступное сообщество из подчиненных и других работников. Основной целью членов ОПС было хищение имущества организации.

- Насчитывается не меньше четырех эпизодов хищений имущества путем внесения в документы финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятия подложных сведений о результатах убранного урожая. На текущий момент общая сумма ущерба составила более 240 млн. рублей, - отмечают в правоохранительных органах. - На полученные доходы приобретались в личное пользование недвижимое имущество, автотранспортные средства.

В феврале 2021 года злоумышленники с целью беспрепятственных хищений имущества племколхоза с нарушением законодательства, что было установлено судом, отстранили от управления действующее руководство.