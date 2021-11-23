Взорвавшийся в Махачкале жилой дом официально не был газифицирован

После обследования взорвавшегося в Махачкале дома с изучением документации на жилье стало известно, что официально он не был подключен к системе газоснабжения. Это при том, что причиной ЧП в двухэтажной постройке стала утечка бытового газа в системе отопления, как установили следователи.

Накануне, 22 ноября 2021 года, после сильного хлопка в жилом доме на улице Амет-Хана Султана начался пожар. Под завалами и в задымленных и охваченных огнем коридорах с первых минут происшествия стали искать людей.

В результате один взрослый человек погиб, были госпитализированы женщина, мужчина и двое детей. Как позже уточнили в минздраве Дагестана, в настоящий момент врачи борются за жизнь 8-летнего мальчика с ожогами 70% и женщины с ожогами 90% поверхности тела. Находится в больнице также 17-летняя подросток с ожогами 6% поверхности тела и мужчина с множественными травмами.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев пообещал, что пострадавшим окажут материальную помощь.