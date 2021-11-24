527 новых случаев COVID-19 выявили на Ставрополье за сутки

В Ставропольском крае за прошедшие сутки 527 человек заразились коронавирусом, общее число инфицированных достигло 109,8 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По состоянию на 24 ноября из больниц выписали 696 пациентов, которые смогли победить болезнь. К сожалению, скончались 38 человек. Владимиров принес соболезнования родным и близким тех, кто не пережил болезнь.

- Иммунизацию первым компонентом вакцины на Ставрополье вчера прошли более 10 тысяч человек. А в целом число сделавших прививку жителей края превысило 1 миллион. Путь к коллективному иммунитету пройден более чем наполовину, - заявил губернатор.