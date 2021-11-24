На Ставрополье число выздоровевших от коронавируса за сутки достигло почти 700 человек

696 ставропольцев выписались из больниц, победив коронавирус. Общее число выздоровевших составило 83,5 тысяч человек, а инфицированных - 109,8 тысяч человек.

За прошедшие сутки скончались 38 пациентов, выявили 527 новых случаев коронавирусной инфекции. В региона продолжается кампания массовой вакцинации, а также обсуждают вопрос ужесточения правил использования QR-кодов.

- Иммунизацию первым компонентом вакцины на Ставрополье вчера прошли более 10 тысяч человек. А в целом число сделавших прививку жителей края превысило 1 миллион. Путь к коллективному иммунитету пройден более чем наполовину, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.