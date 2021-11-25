Срок действия сертификатов для переболевших COVID-19 жителей Ставрополья расширят до года

Процент повторно переболевших коронавирусом составляет 0,74%. Такие данные приводят представители профессионального медицинского сообщества. Это послужило поводом для расширения срока действия сертификата для переболевших COVID-19.

Срок действия сертификатов для переболевших коронавирусом жителей Ставрополья расширили с полгода до года.

По словам главного инфекциониста Ставрополья, вторично заболевают люди с сильно ослабленным общим иммунитетом и сопутствующими хроническими заболеваниями. Однако, количество таких пациентов мало.

Главный внештатный инфекционист минздрава региона Лариса Ткаченко. также отметила, что при низком количестве антител людям с хроническими заболеваниями стоит проводить ревакцинацию.

Ранее региональный минздрав сообщил, что количество вакцинированных ставропольцев превысило миллион.

Тем временем в нашем крае 10296 человек получили первый компонент вакцины. 7358 человек – получили в регионе второй компонент вакцины.

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