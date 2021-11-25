В Ставрополе спасатели вскрыли дверь, за которой находился двухлетний ребенок

В Ставрополе накануне поступил сигнал о происшествии. В одном из многоквартирных домов по улице Серова девушка услышала крики, доносившиеся из ванной комнаты.

Горожанка застыла от страха, так как за дверью помещения находилась ее двухлетняя дочь.

Выяснилось, что маленькая девочка замкнула дверь комнаты на щеколду, а потом не смогла ее открыть. Испугавшись за безопасность своей малышки, мать попыталась вскрыть дверь подручными средствами.

Но железное препятствие не поддалось. Тогда, не теряя времени, взволнованная мама обратилась в службу экстренного реагирования. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья.

а место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью слесарных инструментов вскрыли входную дверь, и пропустили в комнату к плачущему ребенку мать.

К счастью, малышка не пострадала, сообщили спасатели. Просто сильно испугалась.