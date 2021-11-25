В Ставрополе семья с малышами попала в жуткое ДТП, но чудом осталась жива

Второй день рождения сегодня случился у семьи из Ставрополя. Всему причина – жуткое ДТП, в котором, по счастливой случайности, нет фатальных последствий. Инцидент произошел 25 ноября, около 12:00, на автодороге «Астрахань – Элиста – Ставрополь» Петровского городского округа.

В ветровое стекло машины «Шкода Суперб» влетел металлический осколок, отскочивший, предположительно, от проезжавшего мимо автомобиля.

Осколок прошел через салон и задел двухлетнего пассажира, находившегося на заднем пассажирском сидении в детском автокресле.

У мальчика травмирована кожа, но его жизни угрозы нет. Его здоровьем сейчас занимаются медики. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

В автомобиле в тот момент был еще один маленький пассажир, которому едва исполнился 1 год. Он не пострадал, как и водитель, 27-летняя жительница Ставрополя.

Сейчас устанавливается марка и регистрационный знак автомобиля, у которого произошло отбрасывание предмета.

Неустановленный пока водитель место аварии покинул. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.