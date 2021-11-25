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Происшествия25 ноября 2021 15:09

На Ставрополье двое мужчин получили условные сроки за пропаганду экстремизма

Один открыто призывал пользователей сети к запрещенной деятельности, а второй - к геноциду евреев
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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ФСБ Ставропольского края нашла и отправила под суд двух мужчин, которые пропагандировали экстремистскую деятельности. Один из них получил 1,5 года условного срока вместе с двумя испытательными годами, второй - 1,5 года условно без испытательного срока.

Один из мужчин призывал пользователей соцсетей к экстремистской деятельности. Второй виновный пропагандировал применять открытое насилие к евреям, сотрудникам правоохранительных органов и топ-менеджеров российских предприятий.

Экстремизм - это приверженность к крайним взглядам и позициям в общественной деятельности, выражается в различных формах. Одна из них - информационная пропаганда.