На Ставрополье двое мужчин получили условные сроки за пропаганду экстремизма

ФСБ Ставропольского края нашла и отправила под суд двух мужчин, которые пропагандировали экстремистскую деятельности. Один из них получил 1,5 года условного срока вместе с двумя испытательными годами, второй - 1,5 года условно без испытательного срока.

Один из мужчин призывал пользователей соцсетей к экстремистской деятельности. Второй виновный пропагандировал применять открытое насилие к евреям, сотрудникам правоохранительных органов и топ-менеджеров российских предприятий.

Экстремизм - это приверженность к крайним взглядам и позициям в общественной деятельности, выражается в различных формах. Одна из них - информационная пропаганда.