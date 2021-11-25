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Общество25 ноября 2021 17:01

В 2022 году на Ставрополье возведут 11 школ и поднимут зарплату учителям

Строительство предусмотрено федеральной программой
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Дума Ставропольского края распределила бюджет на 2022 год. В следующем году в регионе планируют построить 11 новых школ и детских садов, поднимут зарплату педагогам и наладят систему бесплатного питания.

Школы и детсады нужны и в крупных городах с большим количеством населения, и в отдаленных малых населенных пунктах: селах, поселках и т.д. Строительство пройдет по федеральной программе.

- Запланирован ввод в эксплуатацию 11 объектов образования. На организацию бесплатного питания учащихся начальных классов будет выделено более 1,5 миллиардов рублей, - рассказали в пресс-службе губернатора края.

В 2022 году педагогам, работникам медицинской сферы и культуры поднимут зарплату на 9,6%.