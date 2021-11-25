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Происшествия25 ноября 2021 17:51

Следователи завели уголовное дело после незаконных земляных работ в нацпарке Кисловодска

Общий ущерб превысил миллион рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В прокуратуре Ставропольского края сообщили, что после незаконных земляных работ в национальном парке Кисловодска возбудили уголовное дело по статье "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов".

- Расследование уголовного дела прокурором города Кисловодска взято на личный контроль, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, возле одного из кафе на территории национального парка спецтехника проводила земляные работы. Как оказалось, они не были согласованы с администрацией и являлись незаконными. Строители сняли большой процент плодородной почвы, ущерб превысил миллион рублей. Прокуратура начала проверку.