Стали известны победители конкурса детского рисунка «Открытка для мамы 2021» - Северный Кавказ

Работа победителя - «Алые розы для мамы». Автор Варвара Попова, Ставрополь.

«Комсомольская правда - Северный Кавказ» подводит итоги конкурса детского рисунка «Открытка для мамы 2021», приуроченного к замечательному празднику - Дню матери, который в этом году отмечается 28 ноября.

Нам прислали более 80 работ - таких ярких, разных, оригинальных, но одинаково наполненных любовью и нежностью к самому дорогому и важному человеку в жизни - Маме!

Победительницей конкурса с 1342 голосами стала 7-летняя Варвара Попова из Ставрополя. «Алые розы для мамы» Варя нарисовала акриловыми красками под руководством своего педагога из изостудии ДДТ Евгении Гомы.

«Мама собирает цветы». Автор Александр Карнаушенко, Ставрополь.

Занявший второе место с 1228 голосами 8-летний Александр Карнаушенко занимается у этого же педагога. Свою работу он назвал «Мама собирает цветы».

Автор Тина Алибекова, Буденновск.

Третьеклассница гимназии №9 Буденновска Тина Алибекова, ставшая третьей (1043 голоса), прислала не только рисунок, но и стихотворение:

Обойди весь мир вокруг,

Только знай заранее:

Не найдешь теплее рук

И нежнее Маминых!

Работы Георгия Каирова и Анжелики Дудиевой.

Также поощрительные призы получат представители Северной Осетии Георгий Каиров и Анжелика Дудиева. Именно их генеральный партнер конкурса, компания «Бибиколь», назвал победителями в номинациях «Мистер Бибиколь» и «Мисс Бибиколь».

Компания «Бибиколь» представляет уникальную и сбалансированную линию продуктов питания для младенцев и детей раннего возраста. Это новаторское детское питание на основе цельного новозеландского козьего молока. Главной целью работы «Бибиколь» на протяжении многих лет является поддержка и забота о мамах, что полностью совпадает с главными целями нашего конкурса.

Поздравляем победителей и желаем им творческих успехов!