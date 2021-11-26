На Ставрополье за прошедшие сутки 526 человек заболели коронавирусом

В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявили 526 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных превысило 110,8 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Также за прошедшие сутки из больниц выписали 424 пациента, которые смогли побороть болезнь. 37 человек скончались. Летальность держится примерно на одном уровне.

- Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 на Ставрополье сделали 1 миллион 23 тысячи человек, из них - более 9 тысяч за вчерашний день, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что до 14 декабря 2021 года дума Ставрополья рассмотрит законопроект о QR-кодах. Он подразумевает правовое закрепление обязанности использовать прививочный сертификат и другие документы при посещении общественных мест.