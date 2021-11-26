На Ставрополье 9 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 за сутки

На 26 ноября в Ставропольском крае от коронавируса иммунизировались 1 миллион 23 тысячи человек, 9 тысяч из них - за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте.

- Общее число выздоровевших к этому утру составило 84,5 тысячи человек. В том числе, за прошедшие сутки выписано 424 пациента, - рассказал чиновник.

Медики выявили 526 новых случаев коронавируса, 37 человек скончались в больницах от болезни. Общее число погибших составило 5070 человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регион развернули дополнительные ковид-койки, около 15% из которых остаются свободными.