В Левокумском округе в ДТП с перевернувшимся грузовиком погибли два человека

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

В Левокумском округе Ставропольского края, около села Турксад произошло смертельное ДТП. ГАЗель перевернулась и упала в дренажный канал. Два человека погибли, еще двое пострадали.

Водитель ехал по грунтовой дороге на большой скорости, не справился с управлением и вылетел на обочину. Он и один пассажир погибли на месте, еще двое оказались в больнице.

- Погибший водитель, 34-летний житель Нефтекумского округа, в водительском удостоверении категории на управление грузовым автомобилем не открывал, права управления не имел. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке, - рассказали в ГИБДД Ставрополья.

Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежит машина. У водителя взяли кровь на экспертизу, чтобы понять, был ли он пьян.