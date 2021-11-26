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Происшествия26 ноября 2021 6:29

В Левокумском округе в ДТП с перевернувшимся грузовиком погибли два человека

Водитель не справился с управлением, машина слетела в дренажный канал
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

В Левокумском округе Ставропольского края, около села Турксад произошло смертельное ДТП. ГАЗель перевернулась и упала в дренажный канал. Два человека погибли, еще двое пострадали.

Водитель ехал по грунтовой дороге на большой скорости, не справился с управлением и вылетел на обочину. Он и один пассажир погибли на месте, еще двое оказались в больнице.

- Погибший водитель, 34-летний житель Нефтекумского округа, в водительском удостоверении категории на управление грузовым автомобилем не открывал, права управления не имел. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке, - рассказали в ГИБДД Ставрополья.

Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежит машина. У водителя взяли кровь на экспертизу, чтобы понять, был ли он пьян.