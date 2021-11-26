Замминистра Моргунову задержали после допроса в Ставрополе

Ирина Моргунова. Фото: дума СК

В Ставропольском крае задержана заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта края Ирина Моргунова. Об этом рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Женщину взяли в четверг, сразу после допроса. По данным собеседника издания, ей вменяют статью "Превышение должностных полномочий". Вскоре суд изберет ей меру пресечения.

Моргунову назначили на должность в апреле 2021 года. Ранее она работала в министерстве имущественных отношений Ставропольского края, а также в администрациях Ставрополя, Михайловска и Невинномысска. Начинала же как кассир в ЦУМ Ставропольский горпромторг. В последующие годы проработала на различных должностях в различных ТОО. Имеет два высших образования - "Юриспруденция" и "Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами".