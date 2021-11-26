В Изобильном водитель такси сбил 13-летнюю школьницу на пешеходном переходе

В центре Изобильненского округа Ставропольского края водитель такси сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Переход не регулируется светофором, девочка не нарушала ПДД,

Ее госпитализировали в больницу с травмами, водителя задержали до выяснения обстоятельств. Известно, что он был трезв, сейчас правоохранители проводят проверку.

- Наезд допустил 59-летний местный житель, который был трезв, за последние 2 года уже привлекался к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. По факту автоаварии проводится проверка, - сказано в сообщении ГИБДД Ставропольского края.

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