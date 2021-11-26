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Происшествия26 ноября 2021 6:59

Источник: замминистра, задержанную в Ставрополе, подозревают в превышении полномочий

Собеседник издания сказал, за что задержали Ирину Моргунову
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Ирину Моргунову подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Чиновницу задержали в четверг, после допроса в Ставрополе. В течение дня ей изберут меру пресечения.

На должности замминистра Моргунова пробыла всего лишь полгода, ее назначили только в апреле 2021 года. Ранее она занимала посты в министерстве имущественных отношений Ставропольского края, мэриях Ставрополя, Невинномысска и Михайловска. Начинала как обычный кассир, затем получила два высших образования - "Юриспруденция" и "Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами".