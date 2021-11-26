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Здоровье26 ноября 2021 7:47

На Ставрополье свернули 400 ковид-коек из-за снижения уровня госпитализации

За последние сутки медики зафиксировали 526 новых случаев коронавирусной инфекции, из больниц выписали 424 человека
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае уменьшили коечный фонд на 400 мест после уменьшения количества госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

- Важная тенденция: тяжелых случаев, требующих госпитализации, в последние дни фиксируется меньше. На данный момент в состоянии готовности 4756 мест. При этом свободны из них почти четверть, - рассказал политик в официальном Инстаграм-аккаунте.

За прошедшие сутки в регионе выявили 526 новых случаев COVID-19, 424 пациента смогли побороть болезнь и выписались из больниц. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за прошедшую неделю показатели госпитализации с пневмонией упало почти на 25%.

Общее число вакцинированных граждан Ставрополья перешло отметку в миллион человек.