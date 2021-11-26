Экс-председатель комитета по госзакупкам Абалешев получил 1,5 года условного срока

Суд Ставрополя вынес приговор экс-председателю комитета по госзакупкам Александру Абалешеву, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Он получил 1,5 года условного срока, еще на 2 года ему запрещено занимать определенные должности в госаппарате.

По данным следствия, в 2019 году Абалешев вмешивался в ход конкурсов по проведению государственных закупок. Он не договорился с компанией, которая победила в аукционе на строительство краевой детской больницы и стал препятствовать заключению следующих контрактов и реализации уже текущего проекта.

- Деяния чиновника привели к затягиванию сроков начала выполнения подрядных работ, срыву их поэтапного выполнения, расторжению контракта и не освоению выделенных на нужды строительства бюджетных средств, - сказано в сообщении Следственного комитета Ставрополья.