В Невинномысске в сквере Маяковского установили систему видеонаблюдения

В сквере Маяковского в Невинномысске установили "умную" систему видеонаблюдения по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом рассказал глава города Михаил Миненков.

- Здесь установили 15 интеллектуальных видеокамер для круглосуточного видеонаблюдения. Теперь за сквером Маяковского наблюдает зоркое око "Умного Невинномысска", - заявил Миненков.

Поясним, речь идет о системе "Умный город", которая успешно работает в крупных городах Ставропольского края. Ее частью являются камеры видеонаблюдения, которые могут распознавать объекты, лица и нарушения, подавая сигнал диспетчерам.

Миненков ранее сообщал, что в Невинномысске заметно снизился уровень преступности за время работы системы видеонаблюдения.