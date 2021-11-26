В Пятигорске экс-замглавы следственного изолятора обвинили во взятке в 150 тысяч

В Ставропольском крае под суд пойдет бывший заместитель начальника следственного изолятора Пятигорска. На него завели уголовное дело по статье "получения взятки", материалы уже передали в суд.

По данным следствия, с июня 2020 года по апрель 2021 года мужчина получил 150 тысяч рублей от двух осужденных. Он пообещал им улучшить условия работы, а также ходатайствовать об условно-досрочном освобождении одного из них. Однако не получилось: полиция арестовала взяточника.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета Ставрополья.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писла, что бывший председатель комитета госзакупок Ставрополья Александр Абалешев получил 1,5 года условного срока.