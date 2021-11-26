Совфед пообещал помочь Ингушетии в развитии основных отраслей

В Совете Федерации завершились дни Ингушетии. В рамках 512-го заседания верхней палаты перед сенаторами выступил глава республики Махмуд-Али Калиматов, проведя презентацию итогов социально-экономического развития региона.

Среди позитивных изменений выделены развитие аграрной промышленности, повышение темпов строительства и добычи полезных ископаемых, постепенный выход республики из числа дотационных и снижение долга.

- Особую роль в развитии республики играют национальные проекты. Так, в 2020 году реализованы более 150 мероприятий, направленных на улучшение качества жизни, а в текущем году близки к завершению более 80 почти на 12 млрд рублей. Улучшилась инвестиционная привлекательность, у нас в портфеле находятся более 40 бизнес-идей, в том числе 10 – в сельском хозяйстве, - сказал Калиматов.

В будущем в Ингушетии планируют улучшить транспортную сеть. Для этого хотят реконструировать железнодорожное сообщение по линии "Назрань-Слепцовская" со строительством вокзала "Слепцовская". На участке "Слепцовская-Грозный" также вернут утраченные рельсы. С РЖД уже достигнута договоренность.

Важная проблема республики - это медицина. В Ингушетии не хватает объектов здравоохранения. Для чего хотят построить многопрофильную больницу на 450 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену.

Но одной из важных целей на будущее Калиматов назвал базовые нужды населения. Он подчеркнул, что если в рамках реализации нацпроектов в других регионах социальная инфраструктура совершенствуется, в республике она только создается.

Во время двусторонней встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой Ингушетии она выразила мнение, что федеральная помощь нужна для развития субъекта. Сенаторы подготовят постановления по оказанию мер поддержки, которое будет согласовано с Правительством РФ.

- Проблемы в одночасье не решить. У каждого региона есть потенциал, и у Ингушетии он огромный, нужно просто создать условия, чтобы этот потенциал был раскрыт, - уверена Матвиенко.