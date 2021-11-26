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Происшествия26 ноября 2021 9:14

Прокуратура Ставрополья утвердила обвинение 9 телефонным мошенникам

39 человек стали их жертвами и отдали суммарно больше 9 миллионов рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по делу о телефонном мошенничестве. Правоохранители арестовали целую группу мошенников из Алтайского края, которые обманули 39 человек и украли у них 9 миллионов рублей.

Против 9 членом группировки завели уголовные дела сразу по трем статьям: мошенничество, кража и организация преступного сообщества.

- С марта по сентябрь 2020 г. обвиняемые осуществляли звонки гражданам, в ходе которых представлялись сотрудниками различных банков. В результате преступных действий обвиняемых, 39 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 9 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

На имущество мошенников наложили арест, а уголовное дело направили в суд Барнаула.