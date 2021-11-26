В горах Северной Осетии построили новую ЛЭП

Фото: Россети.

Завершен последний этап реконструкции узловой подстанции 110 кВ со строительством новой ЛЭП в высокогорных районах Северной Осетии.

Церемония пуска состоялась при участии заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, председателя Правительства Республики Северная Осетия - Алания Бориса Джанаева.

В общей сложности в объект инвестировали свыше 1,3 млрд рублей. В итоге возросла надежность электроснабжения потребителей и транзитных перетоков. Усилили схемы выдачи мощности Эзминской ГЭС и головной станции Зарамагского каскада ГЭС. Подстанция 110 кВ "Северный Портал" находится на высоте порядка 2 тыс. м над уровнем моря. Это самый высокогорный магистральный сетевой объект на юге РФ. Отходящая кабельная линия электропередачи протяженностью свыше 4 км проложена в условиях трудного ландшафта.

Строительство велось с применением инновационных методик и горнопроходческой техники. В сложных сыпучих грунтах сформированы микротоннели. Чтобы подключить ЛЭП, смонтировали новую ячейку в комплектном распределительном элегазовом устройстве (КРУЭ) 110 кВ подстанции.

До этого при реконструкции центра питания, кроме строительства КРУЭ 110 кВ, установили новое силовое оборудование (два трансформатора по 10 МВА каждый), внедрили комплексы противоаварийной автоматики на микропроцессорной базе и современную систему управления технологическими процессами. Реализовали полную удалённую наблюдаемость. Все оборудование находится в закрытых помещениях с целью обеспечить стабильную работу подстанции зимой, когда снежный покров в районе ее нахождения доходит до 2 метров. Для дополнительной защиты построили лавиноупорную стену.