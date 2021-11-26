Прокуратура Ставрополья установит причину смертельного ДТП с грузовиком

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту ДТП в Левокумском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

25 ноября в восьми километрах от села Турксад водитель "ГАЗ" не справился с управлением, съехал в канаву и опрокинулся. В момент аварии в машине были четыре человека. Погибли водитель и один пассажир, двум другим оказана медицинская помощь.

- По данному факту прокуратурой Левокумского района организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства, способствующие произошедшему, также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам, будет рассмотрен вопрос о принятии всех необходимых мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.