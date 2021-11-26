Следователи Кировского округа проводят проверку после смерти мужчины при пожаре

Пресс-служба СК России по Ставропольскому краю сообщила, что ведомство начало проверку после смерти мужчины в пожаре в городе Новопавловске. Правоохранители установят причину и все обстоятельства инцидента.

- По предварительным данным, пожар произошёл из-за непотушенной сигареты. Следователь СКР осмотрел место происшествия, назначил судебные экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту смертельного ДТП в Левокумском районе. Водитель "ГАЗ" не справился с управлением, съехал в канаву и опрокинулся. В момент аварии в машине были четыре человека. Погибли водитель и один пассажир, двум другим оказана медицинская помощь.