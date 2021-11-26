ВТБ поддержал один из передовых колхозов Ставрополья

ВТБ предоставил по программе Министерства сельского хозяйства РФ ООО СХП племзавод «Кубань» 45 млн рублей сроком на 5 лет. Средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники.

ООО СХП племзавод «Кубань» является клиентом ВТБ с декабря 2013 года. Общий лимит кредитования, установленный предприятию на сегодняшний день, - 200 млн рублей.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, сказал: «Сегодня значительная часть кредитного портфеля ВТБ в регионах СКФО приходится на предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства. Банк активно взаимодействует с аграриями региона. Учитывая специфику их деятельности, подбирает наиболее эффективные инструменты для решения стоящих перед ними задач, среди которых программа Минсельхоза РФ является одними из самых востребованных».

Руководитель ООО СХП племзавод «Кубань» Сергей Нестеренко, прокомментировал: «ВТБ не первый год содействует реализации наших инвестиционных программ. За счет данных кредитных средств мы пополнили парк уборочной техники, что позволит нам более эффективно проводить основные сельскохозяйственные работы».