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Общество26 ноября 2021 10:40

В Невинномысск доставили цистерны с 100 тоннами кислорода из Нижнего Тагила

Медицинский кислород нужен для пациентов с тяжелыми диагнозами
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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25 ноября в Невинномысск привезли партию медицинского кислорода из Нижнего Тагила. Регион поставил две цистерны газа, в общей сложности - 100 тонн вещества. Кислород распределят между больницами, обеспечат им ковид-койки.

Партия стала первой поставкой в рамках недавно заключенных соглашений. Власти Ставрополья подписали два контракта с предприятиями в Нижнем Тагиле и Баку на поставку 2 тысяч тонн медицинского кислорода.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров поставил задачу создать еще одно предприятие по производству медицинского кислорода на территории края.