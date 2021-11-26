В Невинномысск доставили цистерны с 100 тоннами кислорода из Нижнего Тагила

25 ноября в Невинномысск привезли партию медицинского кислорода из Нижнего Тагила. Регион поставил две цистерны газа, в общей сложности - 100 тонн вещества. Кислород распределят между больницами, обеспечат им ковид-койки.

Партия стала первой поставкой в рамках недавно заключенных соглашений. Власти Ставрополья подписали два контракта с предприятиями в Нижнем Тагиле и Баку на поставку 2 тысяч тонн медицинского кислорода.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров поставил задачу создать еще одно предприятие по производству медицинского кислорода на территории края.