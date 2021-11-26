Полиция Ставрополья проверит информацию об истязании пенсионера со стороны подростков

Следователи Шпаковского округа Ставропольского края начали проверку информации о насилие над пожилым мужчиной со стороны подростков. Сведения появились в социальных сетях, инцидент произошел в селе Татарка.

- Следователи СКР дадут уголовно-правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего. По результатам проведения всех проверочных действий будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СК СУ по Ставрополью.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об избиении молодого человека в воинской части Хабаровского края. В сети появились шокирующие видеозаписи, снятые в воинской части: на одной дагестанцы толпой избивают сослуживца, а на втором - один из солдат на камеру употребляет, предположительно, наркотики.