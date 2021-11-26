Жителя Ставрополья, споткнувшегося на ограблении, отправили в колонию

В Буденновском районе рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое. Об этом сообщает пресс-служба местного суда.

Вооружившись ножом, мужчина решил ограбить продовольственный магазин. Схватив продавщицу за грудки и демонстрируя нож, он потребовал выдать ему деньги из кассы. Но затем поскользнулся, чем воспользовалась потерпевшая и выбежала на улицу. Мужчина скрылся с места преступления, но был вскоре задержан. Его обвиняли в грабеже.

В суде мужчина не признал себя виновным. Но доказательства, собранные следствием, играли против него. Суд приговорил обвиняемого к двум годам колонии особого режима с ограничением свободы на год. По информации "КП-Ставрополь", подсудимый обжаловал решение.