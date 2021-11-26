На Ставрополье впервые лишили лицензии компанию, управляющую многоквартирным домом

Компанию, управляющую многоквартирным домом, лишила лицензии краевая Госжилинспекция за повторное грубое нарушение обязательств. Соответствующие изменения были внесены региональным ведомством 26 ноября 2021 года в реестр лицензий Ставропольского края. Из регионального реестра были исключены сведения об управлении многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Ставрополь, проспект Кулакова, 51.

Причиной потери лицензии управляющей компанией стали ее задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Сумма долгов превысила две среднемесячные величины обязательств по договору ресурсоснабжения. Уточняется, что подобное нарушение управляющая компания допустила уже во второй раз, поэтому Госжилинспекции пришлось пойти на столь крайние меры.

Компанию исключили из списка организаций, которым могут доверять жильцы многоквартирных домов. При этом до назначения нового управленца компания должна будет надлежащим образом исполнять все свои обязательства по управлению многоквартирным домом. Кроме того, на заседании лицензионной комиссии будет поднят вопрос об обращении в суд с целью аннулировать лицензию компании на управление многоквартирными домами.

Стоит отметить, что это первый случай принятия столь кардинального решения органом государственного жилищного надзора в Ставропольском крае. Глава региональной Госжилинспекции Сергей Соболев выразил надежду на то, что впредь работа управляющих организаций в крае будет построена таким образом, что надзорным ведомствам не придется прибегать к столь крайним мерам.