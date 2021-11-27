Качество питьевой воды в Ставропольском крае улучшилось

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество питьевой воды в Ставропольском крае. Ситуация за девять месяцев 2021 года остается стабильной, следует из результатов лабораторных исследований.

Доля проб воды, которая не отвечает требования санитарных норм и правилам по микробиологическим показателям, составила 0,2% (в 2020 году - 0,4%). Отклонения по санитарно-химическим показателям нашли в 1,5% проб воды (в 2020 году - 1,8%).

- В Ставрополе за аналогичный период проб питьевой воды, не отвечающих требованиям санитарных норм и правил по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям не выявлено, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.