Жителя Ставрополя задержали на почте с незаконной посылкой

Октябрьский районный суд Ставрополя закончил рассмотрение уголовного дела против местного жителя, которого обвиняли в незаконном перемещении через границу России сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый по переписке с поставщиком заказал из Белоруссии препараты, содержащие сильнодействующие вещества. При этом он не предъявил документов, которые бы подтверждали назначение ему такого лекарства. Мужчину задержали в отделении почты при получении посылки.

Суд признал его виновным и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком в два года.