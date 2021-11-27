Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 ноября 2021 7:32

Жителя Ставрополя задержали на почте с незаконной посылкой

Мужчине назначили условный срок
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Октябрьский районный суд Ставрополя закончил рассмотрение уголовного дела против местного жителя, которого обвиняли в незаконном перемещении через границу России сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый по переписке с поставщиком заказал из Белоруссии препараты, содержащие сильнодействующие вещества. При этом он не предъявил документов, которые бы подтверждали назначение ему такого лекарства. Мужчину задержали в отделении почты при получении посылки.

Суд признал его виновным и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком в два года.